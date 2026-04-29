Экс-хоккеист «Коламбуса» умер в 48 лет

В 48 лет умер экс-игрок «Коламбуса» Мэтт Дэвидсон. Он выступал за клуб с 2000 по 2003 год
Пресс-служба «Коламбуса» сообщила о смерти бывшего игрока «Блю Джекетс» Мэтта Дэвидсона. Ему было 48 лет, причина гибели не уточняется.
Вингер сыграл 56 матчей в НХЛ и 518 – в АХЛ с учетом плей-офф. Он находился в системе «Коламбуса» с первого сезона клуба в НХЛ (2000/01) и провел в ней три года.
Последние два года Дэвидсон был директором по развитию игроков в «Портленд Уинтерхокс» из Западной хоккейной лиги (WHL).
