«Трактор» продлил контракт с нападающим

«Трактор» подписал новый контракт с форвардом Артемием Низамеевым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на год.

20-летний хоккеист дебютировал в FONBET КХЛ в этом сезоне. На его счету 14 матчей и 5 (2+3) очков в регулярке при 11:37 в среднем на льду.

В Olimpbet ВХЛ Низамеев провел 46 игр за «Челмет» с учетом плей-офф и набрал 36 (21+15) очков.