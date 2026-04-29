«Трактор» продлил контракт с нападающим

«Трактор» продлил контракт с Низамеевым на год. 20-летний форвард дебютировал в КХЛ в этом сезоне
«Трактор» подписал новый контракт с форвардом Артемием Низамеевым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на год.
20-летний хоккеист дебютировал в FONBET КХЛ в этом сезоне. На его счету 14 матчей и 5 (2+3) очков в регулярке при 11:37 в среднем на льду.
В Olimpbet ВХЛ Низамеев провел 46 игр за «Челмет» с учетом плей-офф и набрал 36 (21+15) очков.
