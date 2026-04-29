Экс-тренер сборной России поделился мнением об иностранных наставниках в КХЛ

Быков об иностранных тренерах в КХЛ: «Нашим тоже дают работать – ну что сделаешь, если не получается? Это как в любой индустрии – нужно перенимать опыт»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об иностранных тренерах в FONBET КХЛ.
«Многое зависит от руководства, потому что все решения принимаются все равно на высшем уровне. Ведь не просто так иностранца приглашают. Важно, чтобы он привнес что-то новое, чему могли бы местные научиться, работал на перспективу. Отечественные тренеры у нас есть, безусловно. И можно сказать – дайте им возможность набивать шишки. Но подход таков: приходит высококлассный специалист, который добился больших результатов в своей карьере, он создает свой тренерский штаб. И тут важно, чтобы в него входили наши специалисты, которые бы перенимали этот опыт и в дальнейшем уже использовали его. Здесь должна быть всегда здоровая конкуренция. Нашим специалистам тоже дают возможность работать, и если не получается, ну что сделаешь? Значит, они должны входить в тренерский штаб, набираться опыта и потом уже самостоятельно работать. Это как в любой индустрии, в любом направлении бизнес-проектов: приглашение иностранного специалиста – это для того, чтобы выйти на какой-то определенный уровень, добиваться каких-то результатов и в то же время перенимать опыт работы», – сказал Быков.
Садулаев о контракте с американской лигой: «Хочу получить визу в США. В следующем году там пройдет чемпионат мира, а потом и Олимпиада»
Представитель Белого дома Ингл о премии мира ФИФА: «Никто не заслуживал ее больше, чем Трамп. Любой, кто считает иначе, страдает тяжелой формой синдрома помешательства на Трампе»
Зеедорф назвал «Арсенал» фаворитом ЛЧ после матча «ПСЖ» – «Бавария»: «Было время, когда игра в защите тоже была искусством, ценилась»
Садулаев о контракте с американской лигой: «Хочу получить визу в США. В следующем году там пройдет чемпионат мира, а потом и Олимпиада»
Представитель Белого дома Ингл о премии мира ФИФА: «Никто не заслуживал ее больше, чем Трамп. Любой, кто считает иначе, страдает тяжелой формой синдрома помешательства на Трампе»
Зеедорф назвал «Арсенал» фаворитом ЛЧ после матча «ПСЖ» – «Бавария»: «Было время, когда игра в защите тоже была искусством, ценилась»