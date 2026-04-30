Спортивный директор ЦСКА оценил новые пункты регламента КХЛ

Спортивный директор хоккейного ЦСКА Денис Денисов заявил, что в клубе не вполне согласны с изменениями регламента КХЛ в части переподписания контрактов с понижением зарплат.

В четверг ЦСКА проводит пресс‑конференцию по итогам сезона‑2025/26 в КХЛ. Совет директоров лиги ранее принял изменения в Правовой регламент КХЛ. С сезона‑2026/27 в составе потолка зарплат будут учитываться условия старого контракта хоккеиста, если он был переподписан с понижением зарплаты или бонусов. В случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы будущих сезонов контракта включаются в состав потолка на каждый сезон расторгнутого контракта клуба.

— Насколько повлияет на работу ЦСКА утвержденное советом директоров КХЛ нововведение, согласно которому при подписании контрактов первоначальная зарплата игрока, независимо от условий при переподписании контракта, будет учитываться в потолке зарплат клуба?

— Было голосование по этому регламенту, со стороны ЦСКА мы высказали определенные возражения по этому вопросу. Потому что любой игрок, который переходит из клуба в клуб и впоследствии получает зарплату из двух клубов, — это немножко неправильно. Те нормы, которые до этого были введены, когда при трудоустройстве игрока в новый клуб с предыдущего снимаются все обязательства, мне кажется, были правильными. Но не мне судить. Есть совет директоров, большие дяди, которые развивают лигу. Но в моем понимании это мешает работе спортивных менеджеров, — передает слова Денисова корреспондент «Матч ТВ».

Ранее было установлено, что в сезоне‑2026/27 полоток заработных плат клубов КХЛ составит 950 млн рублей, пол — 525 млн рублей.

