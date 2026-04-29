Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила список трех номинантов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

В список вошли россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). Третьим претендентом стал американский голкипер «Бостон Брюинс» Джереми Свейман.

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, он уже выигрывал «Везина Трофи» в 2019 году. Сорокин не побеждал в НХЛ и не удостаивался личной награды.

Два последних сезона «Везина Трофи» доставался американскому голкиперу «Виннипег Джетс» Коннору Хеллебайку. В этом году он не попал в список претендентов на трофей.