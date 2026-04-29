Совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламент на сезон-2026/27. Отменено «правило трех переходов». При переподписании контрактов с понижением зарплаты в потолок учитывается старая сумма. За расторжение долгосрочных договоров на клуб накладывается штраф в 20% от остатка суммы. Зарплатный потолок установлен на уровне 950 млн рублей, пол — 525 млн рублей. Сохранена льгота в 50 млн рублей на коммерческие сделки игроков с партнерами клубов.

Совет директоров КХЛ утвердил масштабные изменения в регламент перед новым трансферным окном.

Двадцать девятого апреля две тысячи двадцать шестого года состоялось заочное заседание Совета директоров Континентальной хоккейной лиги, по итогам которого были одобрены существенные корректировки правового регламента. Утвержденные правки вступят в силу с первого июня, открывая старт новой трансферной кампании, и будут регулировать формирование составов, механизмы работы с финансовой отчетностью и порядок взаимодействия клубов с игроками в сезоне две тысячи двадцать шесть две тысячи двадцать семь.

Одним из наиболее заметных нововведений стала полная отмена ограничения, известного как правило трех переходов. Ранее клубы не имели права заключать контракты более чем с тремя спортсменами, ранее защищавшими цвета одной команды. Анализ трансферной статистики и рыночной динамики показал, что данный механизм, изначально внедренный для выравнивания конкурентной среды, утратил свою эффективность. Руководство лиги пришло к выводу, что правило стало создавать излишние административные барьеры и препятствовать естественному обновлению составов, в связи с чем было принято решение адаптировать регламент под текущие задачи рынка.

Значительные трансформации затронули систему расчета зарплатного потолка. В случае переподписания соглашений с действующими игроками на условиях понижения оклада или индивидуальных бонусов, в финансовую отчетность будут вноситься параметры предыдущего контракта. Подобная мера направлена на пресечение схем искусственной оптимизации платежной ведомости. Президент лиги Алексей Морозов в ходе разъяснений отметил, что экспертный совет рассматривал различные сценарии, включая сокращение допустимого количества переподписаний до одного или двух, а также введение процедуры списка отказов для независимой оценки рыночной стоимости игроков. В конечном итоге был выбран вариант, сохраняющий возможность продления договоров, но с фиксацией в бюджете суммы старого соглашения. Для снижения финансовой нагрузки клубам потребуется рассматривать варианты реального трудоустройства хоккеистов в других командах.

Усиление ответственности менеджмента закреплено новой нормой о расторжении долгосрочных соглашений. Если контракт будет прекращен раньше установленного срока, двадцать процентов от суммарной стоимости оставшихся сезонов будет ежегодно учитываться в зарплатном потолке на каждый год изначального договора. Данная позиция лиги исходит из понимания того, что полностью исключить практику переподписаний и разрывов связей невозможно, однако регулятор намерен стимулировать клубы к более взвешенному планированию карьерных траекторий спортсменов. Руководство подчеркивает, что менеджеры должны нести полноценную ответственность за стратегические кадровые решения и долгосрочные финансовые обязательства.

Финансовые рамки предстоящего чемпионата также были окончательно зафиксированы. Верхний предел зарплатного потолка установлен на уровне девятисот пятидесяти миллионов рублей, нижний порог составляет пятьсот двадцать пять миллионов рублей. Указанные цифры станут базовыми для формирования бюджетов всех команд участниц и определяют вектор развития лиги на ближайшие двенадцать месяцев.

Отдельное внимание уделено механизму коммерческих соглашений. Совет директоров подтвердил действие льготы в размере пятидесяти миллионов рублей, предназначенной для оформления игроками рекламных контрактов с официальными партнерами клубов. Норматив разработан с учетом интересов спортсменов и спонсоров, которые в предыдущие годы сталкивались с административными сложностями при интеграции в маркетинговые кампании из-за жестких лимитов зарплатного потолка. Выделяемая сумма предоставляется команде на сезон в совокупности на всех хоккеистов и носит вспомогательный характер, не влияя на общую конкурентную среду. Руководство отметило, что объем льготы является умеренным и призван исключительно снять технические барьеры для коммерческого взаимодействия.

Принятые корректировки создают новую архитектуру регулирования рынка труда в отечественном хоккее. Изменения направлены на повышение финансовой дисциплины, обновление устаревших механизмов контроля и создание прозрачных условий для развития спортивной конкуренции. Клубам предстоит адаптировать свои трансферные стратегии к обновленным реалиям, что, по оценке руководства лиги, должно привести к более рациональному планированию составов и укреплению долгосрочной устойчивости чемпионата.