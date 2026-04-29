«Ак Барс» вышел вперед в серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, завершилась с результатом 4:1. В составе казанской команды голами отметились Дмитрий Кателевский, который оформил дубль, Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов. Единственную шайбу «Металлурга» забросил Робин Пресс.

Счет в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба. Четвертый матч противостояния состоится также в Казани — 1 мая. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Кубка Гагарина сражаются омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». После трех сыгранных матчей впереди омская команда — 2-1. Четвертый матч их серии состоится 30 апреля.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее появилась информация, что клуб КХЛ не выплачивает зарплату игрокам около трех месяцев.