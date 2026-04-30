Назван самый проверяемый на допинг хоккеист КХЛ

Защитника ярославского «Локомотива» Андрея Сергеева чаще других хоккеистов проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первом квартале 2026 года, сообщает ТАСС.

Андрей Сергеев за первые три месяца был проверен на допинг трижды, по два раза проходили тестирование РУСАДА нападающий московского «Спартака» Никита Коростелёв и форвард нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов. По одному разу были проверены 128 хоккеистов, играющих в КХЛ и других российских лигах.

В 2025 году Российское антидопинговое агентство протестировало 470 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.