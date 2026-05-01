Губерниев: Малкин способен еще пару лет играть на высочайшем уровне в НХЛ

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев заявил, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин способен провести еще как минимум два сезона на высоком уровне.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Женя (Малкин), как и Овечкин, способен еще пару лет поиграть на высочайшем уровне, желаю Джино всяческих удач, общаюсь с ним, он один из моих любимых хоккеистов всех времен и народов, — сказал Губерниев.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 играх. Контракт 39-летнего форварда истекает по окончании сезона-2025/26. Официальных переговоров о продлении не сообщалось.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

30 апреля «Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».