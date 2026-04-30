Глава ФХР Третьяк отреагировал на высказывания тренера «Металлурга» Разина на пресс‑конференции
Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк сказал «Матч ТВ», что не будет осуждать главного тренера «Металлурга» Андрея Разина за поведение на пресс‑конференции.
В понедельник после второго матча серии против «Ак Барса» Разин на пресс‑конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна», после чего общался с ним 12 минут в прямом эфире.
— Вам понравилась знаменитая пресс‑конференция Андрея Разина, на которой он назвал «смурфиком» корреспондента из Казани?
— Ему нравится с журналистами разговаривать. Не боится, вступает с ними в полемику даже на пресс‑конференции, сажая к себе за стол. Это его право. Я осуждать не буду, — сказал Третьяк корреспонденту «Матч ТВ».
«Металлург» уступает со счетом 1–2 в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Четвертый матч пройдет в пятницу.
