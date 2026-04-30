Фетисов высказался о рекорде Малкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» назвал достижение Евгения Малкина по матчам в плей‑офф НХЛ одним из главных показателей качества хоккеиста.

В среду «Питтсбург» завершил свое выступление в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, в пятом матче серии первого раунда уступив «Филадельфии» (0:1 ОТ). «Флайерз» победили в серии со счетом 4–2. Малкин провел 183‑й матч в плей‑офф НХЛ, повторив рекорд Сергея Федорова по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян.

— Как оцените достижение Малкина?

— Один из главных показателей качества игрока в НХЛ — количество проведенных игр в плей‑офф.

— В состоянии ли Евгений продолжить карьеру в НХЛ?

— Ему принимать решение. И какое бы он решение ни принял — имеет на это право. Я гадать не собираюсь, — сказал Фетисов корреспонденту «Матч ТВ».

Малкину в июле исполнится 40 лет. С «Питтсубргом» он трижды выигрывал Кубок Стэнли, в составе сборной России дважды становился чемпионом мира.