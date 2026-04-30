Директор ХК ЦСКА прокомментировал итоги сезона

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался об итогах прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги для армейского клуба. ЦСКА завершил сезон поражением во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» в пяти матчах.

«Что касается сезона, мы как спортсмены недовольны результатом, потому что для ЦСКА. кроме первого места, не существует ничего. Нашу же деятельность оценят другие люди – наблюдательный совет и наш спонсор, который сделал всё для команды», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.