В ЦСКА ответили, жалеет ли клуб об обмене нападающего в «Авангард»

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов ответил, жалеет ли армейский клуб сейчас об обмене нападающего Константина Окулова в «Авангард», где форвард является лучшим бомбардиром.

«Всегда легко что‑либо оценивать задним умом. Прекрасно понимаем, кто такой Константин Окулов. Он обладает мастерством. Но когда игроки долго находятся в одном клубе, снижается градус ответственности, градус мотивации. Вы правильно сказали, что перед своим обменом он не показывал игру, которую показывает сейчас. Не жалеем о решении. Мы делаем всё во благо ЦСКА», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.