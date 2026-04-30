Спортивный директор ЦСКА высказался о деле Каменева

Спортивный директор хоккейного ЦСКА Денис Денисов заявил, что слушание по делу о нарушении антидопинговых правил Владиславом Каменевым еще не назначено.

В четверг ЦСКА проводит пресс‑конференцию по итогам сезона‑2025/26 в КХЛ. В середине марта 2025 года клуб сообщил об отстранении Каменева на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг‑пробы. Контракт 29‑летнего игрока с ЦСКА действует до конца мая 2026 года.

— Влад нанял юристов. Вопрос в подвешенном состоянии. Они готовят свою позицию. Слушание ещё не назначено, юристы клуба на связи с его юристами. Совместными усилиями стараемся помочь Владу, — передает слова Денисова корреспондент «Матч ТВ».

Каменев в «регулярке» сезона‑2024/25 в 63 матчах набрал 26 очков (10+16). Форвард — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, провел несколько сезонов в НХЛ.