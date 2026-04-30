Фетисов высказался о Тардифе в Зале славы ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не хотел бы находиться в Зале славы ИИХФ вместе с Люком Тардифом.

Ранее стало известно, что действующий президент Международной федерации хоккея будет включен в Зал славы в мае 2026 года. Фетисов входит туда с 2005-го.