Фетисов высказался о Тардифе в Зале славы ИИХФ

Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: «Не хочется находиться там с такими людьми. В Зал славы обычно вводят людей, приносящих пользу хоккею. Бог им судья»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не хотел бы находиться в Зале славы ИИХФ вместе с Люком Тардифом.
Ранее стало известно, что действующий президент Международной федерации хоккея будет включен в Зал славы в мае 2026 года. Фетисов входит туда с 2005-го.
«Мне не хочется с такими людьми, как Тардиф, находиться в одном Зале славы ИИХФ. Не знаю, за что его рекомендовали включить в него. В Зал славы ведь вводят людей, которые на самом деле приносят пользу мировому хоккею. Обычно за определенные заслуги, которые есть у человека. Бог им судья», – сказал Фетисов.
Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»
ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»
Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»
ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»