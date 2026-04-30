Фетисов высказался о Тардифе в Зале славы ИИХФ

Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: «Не хочется находиться там с такими людьми. В Зал славы обычно вводят людей, приносящих пользу хоккею. Бог им судья»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не хотел бы находиться в Зале славы ИИХФ вместе с Люком Тардифом.

Ранее стало известно, что действующий президент Международной федерации хоккея будет включен в Зал славы в мае 2026 года. Фетисов входит туда с 2005-го.

«Мне не хочется с такими людьми, как Тардиф, находиться в одном Зале славы ИИХФ. Не знаю, за что его рекомендовали включить в него. В Зал славы ведь вводят людей, которые на самом деле приносят пользу мировому хоккею. Обычно за определенные заслуги, которые есть у человека. Бог им судья», – сказал Фетисов.
