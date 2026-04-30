ЦСКА заинтересован в нападающем СКА

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов подтвердил, что клуб заинтересован в переходе нападающего СКА Марата Хайруллина. Контракт 29‑летнего хоккеиста со СКА истекает 31 мая.

«Слухи мы не опровергаем и никак на них не реагируем. Будет официальное заявление нашей пресс‑службы, тогда всё узнаете. На данный момент у всех есть действующие контракты, нет смысла об этом говорить. А что касается заинтересованности, мы понимаем качество игроков. Хайруллин является звёздочкой нашей лиги. Тут отнять нечего. Поэтому та заинтересованность, которая есть, есть не только от нашего клуба, но и от многих других. А там посмотрим, что будет дальше», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хайруллин в прошедшем регулярном сезоне‑2025/2026 в 67 матчах набрал 49 (19+30) очков.