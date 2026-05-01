Тайлер Кеннеди: у Малкина и Овечкина есть шанс завершить карьеры в одной команде

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди оценил вероятность перехода российского нападающего Евгения Малкина в «Вашингтон Кэпиталз», где выступает россиянин Александр Овечкин.

«Они очень близки, соотечественники, за эти годы сильно сблизились. Слышно, как Малкин говорит об Овечкине и о том, что у него ещё есть силы играть на высоком уровне. Думаю, он хотел бы выступать вместе с человеком, с которым соперничал всю жизнь. Сейчас у них есть шанс, возможно, завершить карьеры в одной команде, оба россияне», — приводит слова Кеннеди Russian Machine Never Breaks.

Действующий контракт Малкина с «Питтсбург Пингвинз» рассчитан до лета 2026 года.