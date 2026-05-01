Владимир Тарасенко стал пятым россиянином, забившим 50 голов в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в шестом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота» обыграла «Даллас Старз» со счётом 5:2 и выиграла серию (4-2). Для россиянина этот гол стал первым в текущем плей-офф и 50-м в карьере в Кубке Стэнли.

Таким образом, Тарасенко стал пятым хоккеистом из России, забившим 50 голов в плей-офф НХЛ. Ранее это удавалось сделать Александру Овечкину (77), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Федорову (52).

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 Тарасенко провёл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 24 результативные передачи. В нынешнем плей-офф Владимир принял участие в шести играх (гол+пас).