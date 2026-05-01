Капризов о победе «Миннесоты» над «Далласом»: «Очень приятное чувство. Было тяжело каждый год выходить в плей-офф и вылетать в 1-м раунде»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о выходе команды во второй раунд Кубка Стэнли.

«Уайлд» обыграли «Даллас» (4-2 в серии) и впервые с 2015 года победили в серии плей-офф НХЛ.

«Когда Болди забил в пустые ворота, я просто выдохнул. Это приятное чувство, потому что было тяжело каждый год выходить в плей-офф и вылетать в первом раунде. Эта победа очень приятна. Кто-то играет в «Миннесоте» пять лет, кто-то шесть, семь, и мы никогда не преодолевали первый раунд», – сказал Капризов.
