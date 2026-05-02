«Локомотив» обыграл «Авангард» в пятом матче серии плей-офф КХЛ

«Локомотив» на домашней арене победил «Авангард» в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина со счетом 4:0. Счет в серии стал 3-2 и по-прежнему остается в пользу омичей.

Голами в составе ярославского клуба отметились нападающие Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шалунов. На ноль сыграл вратарь Даниил Исаев.

Если в следующем матче «Авангард» одержит победу, то омская команда выйдет в финал Кубка Гагарина впервые с сезона-2020/21.

«Локомотив» выходил в финал в два предыдущих сезона. В прошлом ярославский клуб одержал победу над «Трактором» (4-1).

Шестой матч в этой серии состоится 4 мая в Омске на стадионе «G-Drive Арена». Начало игры – в 16:30 по московскому времени.