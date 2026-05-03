"Ак Барс" первым вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв серию у "Металлурга"

Казанский "Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина.

Пятый матч серии прошел в воскресенье в Магнитогорске. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте: Дмитрий Кателевский выдал пас на Алексея Пустозерова, который поразил пустой угол ворот Ильи Набокова. Однако игрок "Металлурга" Дерек Барак быстро восстановил равновесие, реализовав большинство.

До конца первого периода Артем Галимов вновь вывел "Ак Барс" вперед.

Во втором периоде команды не смогли отличиться. В третьем Никита Михайлис сравнял счет, но затем Дмитрий Яшкин снова вывел казанцев вперед. За две минуты до конца основного времени Валерий Орехов перевел игру в овертайм.

В дополнительное время победу "Ак Барсу" в матче и серии принес Александр Барабанов, который забросил решающую шайбу.

Таким образом, "Ак Барс" выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина. Там казанский клуб встретится с победителем пары "Локомотив" - "Авангард", в которой омский клуб пока ведет 3-2.