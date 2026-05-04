«Тампа» не может выйти во второй раунд Кубка Стэнли с 2022 года

В ночь с третьего на четвёртое мая завершился седьмой матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 2:1 и вышли в 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли.

Таким образом, «Тампа» с сезона-2021/2022 не может пройти дальше первого раунда плей-офф. Тогда «молнии» дошли до финала розыгрыша Кубка Стэнли, но проиграли «Колорадо Эвеланш» в серии из шести матчей.

Отметим, последний раз Кубок Стэнли «Тампа» завоёвывала в сезоне-2020/2021.

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Монреаль» встретится с «Баффало Сэйбрз», которым удалось в первом раунде обыграть «Бостон Брюинз».