Ротенберг ждет Овечкина в КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что ждет российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Его слова приводит Sport24.

«Он же заявил, что еще хочет поиграть в НХЛ. А так мы всегда ждем Овечкина в КХЛ. Саша нам нужен», — сказал он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.