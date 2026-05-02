Сборная Швеции стала победителем ЮЧМ-2026, обыграв Словакию

Сегодня, 2 мая, в Тренчине (Словакия) завершился финальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2026 года между сборными Словакии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе имени Павола Демитры, одержали шведские хоккеисты со счётом 4:2. Таким образом, сборная Швеции стала победителем турнира.

На шестой минуте нападающий команды Швеции Вигго Сёренссон забил первый гол. На 38-й минуте форвард Элтон Херманссон удвоил преимущество шведской сборной. На 51-й минуте нападающий Адам Андерссон забросил третью шайбу шведов.

На 55-й минуте защитник Швеции Ола Пальме забил четвёртый гол. На 56-й минуте форвард Иван Матта сократил отставание команды Словакии. На 57-й минуте нападающий Максим Шимко отыграл ещё одну шайбу словаков, установив окончательный счёт — 4:2.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд проходил с 22 апреля по 2 мая 2026 года в столице Словакии Братиславе и городе Тренчин. Ранее в матче за третье место победу одержала сборная Чехии, обыграв Латвию со счётом 4:1.