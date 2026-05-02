«Для меня это точно не проблема». Малкин — об игре на позиции крайнего нападающего

Малкин об игре на позиции крайнего форварда: «Не проблема для меня. В этом сезоне это сработало. Посмотрим, чего захочет тренер»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об игре на позиции крайнего нападающего.
Большую часть 20-летней карьеры в НХЛ россиянин выступал на позиции центрального форварда, но по ходу этого сезона тренер сместил его на фланг.
«Для меня нормально, если в следующем сезоне начну на фланге. Если тренер Дэн Мьюз захочет использовать меня там и я помогу второму звену, никаких проблем. Для меня это не какие-то радикальные изменения – лишь небольшие нюансы. Думаю, в этом сезоне это сработало, я играл неплохо. Но посмотрим, чего от меня захочет тренер. Обычно все обсуждается индивидуально – ты разговариваешь с тренером, и он объясняет, какую роль видит для тебя в команде. Для меня это точно не проблема», – сказал Малкин.
Малкин об игре на позиции крайнего форварда: «Не проблема для меня. В этом сезоне это сработало. Посмотрим, чего захочет тренер»
«Бавария» набрала 29 очков в сезоне Бундеслиги, уступая по ходу матчей. Это повторение рекорда чемпионата
Малкин об игре на позиции крайнего форварда: «Не проблема для меня. В этом сезоне это сработало. Посмотрим, чего захочет тренер»
«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге 13 матчей подряд – 10 побед, 3 ничьих. Команда Компани ушла от поражения от «Хайденхайма» благодаря автоголу на 100-й минуте