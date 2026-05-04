Объявлено имя нового генерального менеджера «Торонто»

«Торонто» назначил Джона Чайку новым генеральным менеджером клуба, Матса Сундина – старшим советником по хоккейным операциям. Сообщает пресс-служба канадского клуба. «Лифс» уволили генменеджера Брэда Треливинга незадолго до завершения регулярного чемпионата НХЛ, по итогам которого клуб впервые с 2016 года не попал в плей-офф.

36-летний Чайка был генменеджером «Аризоны» с 2016 по 2020 год, а после этого в НХЛ не работал. Он является самым молодым управленцем в истории лиги, когда-либо назначенным на эту должность.

Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотс» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/2020. Чайка тогда получил годичную дисквалификацию от лиги.

55-летний Сундин выступал за «Торонто» с 1995 по 2008 год и был капитаном команды в течение 10 сезонов. Он рекордсмен клуба по числу очков в регулярных чемпионатах – 987 в 981 игре. В минувшем сезоне нынешний капитан «Лифс» Остон Мэттьюс превзошел его рекорд по голам (428 против 420).