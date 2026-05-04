Василевский завершил выступления в плей-офф с плохой статистикой

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский завершил выступления в плей-офф НХЛ-2026 вместе с командой после поражения от «Монреаля» (1:2) в седьмом матче серии первого раунда (3-4).

В 7 матчах 31-летний россиянин отразил 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

Таким образом, он провел 4-й подряд розыгрыш плей-офф с процентом сэйвов ниже 90 (2023 – 87,5% в 6 играх, 2024 – 89,7% в 5 играх, 2025 – 87,2% в 5 играх). «Лайтнинг» каждый раз вылетали в первом раунде.

До 2023 года Василевский выдавал меньше 90% сэйвов только в 2 розыгрышах плей-офф из 7, в которых участвовал (2015 – 89,5% в 4 играх, был вторым номером команды; 2019 – 85,6% в 4 играх при 0-4 с «Коламбусом»).