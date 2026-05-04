«Миннесота» с Капризовым уступила «Колорадо» в матче Кубка Стэнли

«Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч проходил в Денвере и завершился со счетом 6:9.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Сэм Малински, Джек Друри, Арттури Лехконен, Ник Бланкенбург, Девон Тэйвз, Кейл Макар, Назем Кадри и Нэтан Маккиннон. У «Миннесоту» отличились Маркус Юханссон, Райан Хартман, Владимир Тарасенко, Куинн Хьюз, Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло.

Российские нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров реализовали по одной голевой передаче, Владимир Тарасенко забил один гол. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя ассистами.

В результате матча «Колорадо» вышел вперед в серии плей-офф до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча пройдет 6 мая в Денвере.

Этом матч стал самым результативным в плей-офф НХЛ с 1986 года. Во время игры был установлен рекорд XXI века по количеству разных авторов голов в одном матче Кубка Стэнли — 14 хоккеистов. Предыдущее достижение с 13 игроками принадлежало первому финалу Западной конференции 2022 года между «Колорадо» и «Эдмонтоном».