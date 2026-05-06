Капризов вышел на 2-е место в истории «Миннесоты» по очкам в плей-офф (32). До рекорда Паризе – 5 баллов

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 0-2).

На счету 29-летнего россиянина 11 (3+8) очков в 8 играх в текущем плей-офф НХЛ.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 32 (18+14) балла в 33 играх.

Капризов вышел на чистое 2-е место среди лучших бомбардиров «Уайлд» в плей-офф, обогнав нынешнего капитана команды Джареда Сперджена (31 очко в 81 игре, 9+22).

Рекордом владеет Зак Паризе – 37 (16+21) баллов в 44 матчах.

