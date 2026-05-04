Нападающий «Тампы» высказался о поражении в матче с «Монреалем»

Хэйгл о поражении «Тампы» в 7-й игре с «Монреалем» при 29:9 по броскам: «Сказать почти нечего. В 99% случаев такие матчи выигрываются»
Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл высказался о поражении в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:2, 3-4).
«Лайтнинг» удалось перебросать соперника со счетом 29:9.
«О сегодняшней игре сказать почти нечего. В 99% процентов случаев такие матчи выигрываются. Если подвести итог, то сложно рассчитывать на победу в серии при трех поражениях дома», – сказал Хэйгл.
