Главный тренер «Монреаля» высказался о победе над «Тампой»

Сен-Луи о победе «Монреаля» в 7-м матче серии при 9 бросках: «Тампа» заслуживала большего, как и мы в 6-м матче. Но сегодня игру украл Добеш, а тогда – Василевский»
Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи высказался о победе над «Тампой» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3).
Соотношение бросков составило 29:9 в пользу «Лайтнинг».
«Сколько у нас сегодня было бросков в створ – девять, десять? Думаю, что сегодня «Тампа» заслуживала большего – как и мы в шестой игре серии. Но сегодня наш вратарь Якуб Добеш украл игру, а в шестом матче, на мой взгляд, это сделал Василевский. Для победы в серии нужно, чтобы все сошлось. У нас это получилось», – сказал Сен-Луи.
