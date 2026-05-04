Фетисов: Кучерова не стоит винить в неудачах "Тампы"

Не стоит перекладывать всю ответственность на российского нападающего Никиту Кучерова за неудачное выступление "Тампы" в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В ночь на понедельник "Тампа" проиграла в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли "Монреалю" (1:2) и завершила сезон. За последние 22 игры в плей-офф НХЛ россиянин забил только один гол. У него 0 баллов за результативность в 7 седьмых матчах серий плей-офф.

"Никита - выдающийся хоккеист, никакие командные неудачи нет смысла на него перекладывать, хотя от лидеров зависит результат команды во всех матчах, в которых они принимают участие. Я думаю, там сделают выводы, потенциал у команды большой. Будем ждать нового сезона", - сказал Фетисов.

"Играет же команда. Да, я надеялся, что в этом году "Тампа" сыграет хорошо в плей-офф. Но регулярный чемпионат - это одно соревнование, а плей-офф - совсем другая история. Чего-то не хватает команде, чтобы играть более успешно", - добавил он.

"Тампа" с 2022 года не может пробиться во второй раунд плей-офф НХЛ.