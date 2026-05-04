Нападающий «Металлурга» ответил на вопрос о переходе в «Чикаго»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров ответил на вопрос о возможном переходе в «Чикаго Блэкхоукс», который выбрал россиянина на драфте в 2023 году во втором раунде под общим 44-м номером.

«Намекать не хочется, я суеверный, зачем говорить «гоп», пока не перепрыгнул. Надо спокойно всё обдумать. На горячую голову какие-то решения принимать неправильно. Есть три-четыре недели у нас, чтобы отдохнуть, и уже с холодной головой рационально принять решение. Я был счастлив быть в этом чемпионском коллективе, это мой родной город, моя родная команда, которую я обожаю. Продолжение следует», – сказал Канцеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.