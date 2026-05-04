Нападающий «Колорадо» поделился мыслями после победы над «Миннесотой»

Ландескуг об игре с «Миннесотой»: «Вряд ли хоть кто-то думал, что матч завершится 9:6. В плей-офф нужно искать разные способы побеждать. «Колорадо» может выигрывать и вот так»
Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился мыслями после победы над «Миннесотой» (9:6, 1-0) в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.
«Вряд ли хоть кто-то думал, что матч завершится со счетом 9:6. Но реальность такова, что в плей-офф нужно искать разные способы побеждать. Мы такое не планировали. Это не тот способ, за счет которого мы хотим выигрывать, но если потребуется, то мы можем делать это и так. Ребята показали себя с лучшей стороны в атаке и забили несколько важных голов. Конечно, есть над чем поработать и улучшить свою игру, но в любом случае это важная победа», – сказал Габриэль Ландескуг.
