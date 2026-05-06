Генменеджер «Чикаго» о будущем Канцерова: «В ближайшие пару недель, надеюсь, сможем поговорить с его представителями и узнать, о чем они думают»

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон высказался о возможном подписании контракта с форвардом Романом Канцеровым.

Генменеджер «Чикаго» высказался о будущем российского нападающего
Срок соглашения 21-летнего нападающего с «Металлургом» рассчитан до 31 мая. Хоккеист выбран «Блэкхокс» под общим 44-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023.

«У него был отличный сезон, неплохой плей-офф. Вероятно, сезон закончился немного раньше, чем он хотел, это очевидно. Я думаю, что в ближайшие пару недель или около того мы, надеюсь, сможем поговорить с его представителями и узнать, о чем они думают», – сказал Дэвидсон.
