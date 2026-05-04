Губерниев прокомментировал вылет «Металлурга» из Кубка Гагарина

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин по ходу плей‑офф КХЛ больше внимания уделял общению с прессой, а не работе с командой.

В воскресенье «Металлург» проиграл «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и уступил в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 1–4. После игры Разин заявил, что уважает труд журналистов, однако среди них «есть редиски». Ранее специалист во время пресс‑конференции назвал одного из журналистов «смурфиком из Казани», пригласил его в кадр и общался с ним более 10 минут.

— «Ак Барс» пробился в финал Кубка Гагарина, хотя многие называли фаворитом «Металлург». Для вас это неожиданность?

— Почему? Знаменитый солист «Ласкового мая» из «Магнитки» в последнее время занимался другим: поиском «редисок» среди журналистов. Вместо того, чтобы настраиваться на плей‑офф, Разин всё время пел «Старый лес», и вот в этом старом лесу он нашел какую‑то «редиску». Может быть, фермером станет…

Команда сама по себе прекрасная. Я вообще с Рашниковым дружу, с уважением отношусь к Виктору Филлиповичу. Мы знакомы, я с ним работал много раз. Но что касается Разина… Можно сколько угодно говорить о том, какой он прекрасный в медийном плане. Это правда. Но грань переступать нельзя.

Честно говоря, мне «очень нравится», что кроме Союза журналистов никто после истории со «смурфиком» даже не предъявил Разину — ни Федерация хоккея России, ни КХЛ. Не говоря уже о штрафе. Меня эта история вообще никак не касалась, но я все‑таки немного топлю за цех, потому что мой голос что‑то значит. Жизнь показывает, что с прессой так нельзя. Мне кажется, ФХР и КХЛ надо было быть активнее, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

