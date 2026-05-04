Фетисов: Гусев может помочь "Спартаку" при игре в большинстве

Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев в случае перехода в "Спартак" может серьезно помочь команде при игре в большинстве. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что 33-летний Гусев находится в сфере интересов "Спартака", также говорилось о возможности его перехода в "Шанхай Дрэгонс". По информации ТАСС, сторона Гусева ждет ответа от московского "Динамо", включая главного тренера Леонида Тамбиева, по поводу будущего игрока в клубе.

"Он создает моменты для партнеров. Он помог нам выиграть Олимпиаду и умеет создавать голы даже из ничего, - сказал Фетисов. - Самое главное - это большинство, а слабая часть игры "Спартака" - это реализация численного преимущества. Никита может наладить эту работу".

Гусев является обладателем Кубка Гагарина (2017), становился самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (2018, 2024), лучшим бомбардиром регулярного сезона (2019, 2024). В феврале 2024 года Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по результативности в одном регулярном сезоне (85 очков). В нынешнем сезоне он набрал в "регулярке" 55 очков по системе "гол+пас" (17+38), а также забил гол и отдал передачу в плей-офф.