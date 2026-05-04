«Северсталь» заключила контракт с Рейнгардтом

«Северсталь» заключила соглашение с нападающим Ильёй Рейнгардтом сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

22-летний хоккеист присоединился к команде в октябре прошлого года. В минувшем сезоне, включая матчи плей-офф, форвард провёл за «Северсталь» 41 матч, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами при показателе полезности «+3». Илья также выступал за «Авангард» и «Ладу». Всего на его счету 112 игр в КХЛ и 33 (13+20) очка.

По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками. В плей-офф череповецкий клуб завершил выступление на стадии 1/8 финала, проиграв в серии «Торпедо» со счётом 1-4.