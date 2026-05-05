Российский защитник клуба НХЛ пережил сотрясение мозга и скоро сможет играть

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин пережил сотрясение мозга и скоро сможет играть. Об этом сообщает журналист Уолт Рафф на своей странице в X.

В настоящее время «Каролина» играет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». Команды провели два матча, по итогам которых «Харрикейнз» ведут в противостоянии со счетом 2-0. Третья игра пройдет 8 мая на площадке «Филадельфии».

«Род Бриндамор сказал, что защитник Александр Никишин прошел протокол по сотрясению мозга и получил разрешение на участие в играх. Завтра у "Каролины" запланирована тренировка, после чего серия переместится в Филадельфию на третий матч», — написал Рафф.

Никишин получил сотрясение мозга в матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Оттавы Сенаторз» в результате силового приема защитника Тайлера Клевена. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он провел 81 матч, набрав 33 очка (11 голов + 22 передачи) и став одним из лидеров обороны команды.