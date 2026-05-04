Овечкин остался без премии за верность хоккею

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин не попал в число трех финалистов на приз «Билл Мастертон Трофи» — награду Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вручаемую игроку, проявившему высокое спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Об этом сообщается на сайте лиги.

В шорт‑лист вошли защитник «Баффало Сейбрз» Расмус Далин, нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг и форвард «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз. Овечкин не набрал достаточного количества голосов в финальном голосовании Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).

Приз «Билл Мастертон Трофи» вручается в НХЛ с 1968 года в память о Билле Мастертоне из «Миннесоты Норт Старс», который является единственным игроком в истории лиги, погибшим непосредственно от травмы, полученной в официальном матче. Ни один российский игрок ранее не становился обладателем этой награды.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.