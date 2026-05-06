Инсайдер раскрыл будущее Малкина в «Питтсбурге»

Инсайдер заявил, что Малкин останется в «Питтсбурге», и назвал возможные условия контракта
Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта рассказал о будущем российского нападающего Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, контракт россиянина с кэпхитом в $ 6,1 млн с «Пингвинз» заканчивается 30 июня 2026 года. Сам Малкин выразил желание остаться в НХЛ ещё на один сезон вне зависимости от того, сможет ли он договориться о продлении контракта с действующим клубом.
