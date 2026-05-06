Инсайдер раскрыл будущее Малкина в «Питтсбурге»

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта рассказал о будущем российского нападающего Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».

«Малкин подпишет однолетний контракт на $ 5 млн или что-то в этом роде. Я ожидаю, что Малкин будет играть за «Питтсбург Пингвинз» в следующем сезоне», — приводит слова Паньотты NHL Rumour Report на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, контракт россиянина с кэпхитом в $ 6,1 млн с «Пингвинз» заканчивается 30 июня 2026 года. Сам Малкин выразил желание остаться в НХЛ ещё на один сезон вне зависимости от того, сможет ли он договориться о продлении контракта с действующим клубом.

