"Ак Барс" отправил четырех хоккеистов в "Нефтяник"

Хоккеисты командированы в альметьевский фарм-клуб казанцев

Нападающие "Ак Барса" Артур Бровкин, Радэль Замалтдинов, Семен Терехов и Денис Комков отправлены в альметьевский "Нефтяник". Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Все четверо смогут сыграть за "Нефтяник" в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Хоккеисты уже присоединились к альметьевской команде.

"Нефтяник" дошел до полуфинала плей-офф ВХЛ, где проигрывает 0:3 ханты-мансийской "Югре" в серии до четырех побед. Четвертый поединок между командами состоится 5 мая в Альметьевске в 18.30 по мск.

Ранее "Ак Барс" пробился в финал Кубка Гагарина, обыграв в пяти матчах серии "Металлург" (4:1) в полуфинале турнира.