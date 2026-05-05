Фетисов высказался о том, что Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи»

Фетисов о том, что Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи»: «Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Самый большой приз – следующие 11 голов в НХЛ»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в число финалистов, претендующих на получение «Билл Мастертон Трофи».
Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
«Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Он все всем доказал, популяризирует хоккей во всем мире. То, что его имя на слуху, – это 100%. Самый большой приз будет – это следующие 11 голов в НХЛ», – сказал Вячеслав Фетисов.
Овечкин забил 1005 голов в НХЛ с учетом плей-офф и уступает только Уэйну Гретцки (1016).
Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки возле отеля «Атлетико» перед ответным матчем ЛЧ. Мадридцы пожаловались в УЕФА
Дмитрий Рябыкин: «Прессе удалось съесть «Металлург». Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам»
Форвард «Салавата» Ремпал: «В Россия традиционный образ жизни, люди семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»
Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки возле отеля «Атлетико» перед ответным матчем ЛЧ. Мадридцы пожаловались в УЕФА
Дмитрий Рябыкин: «Прессе удалось съесть «Металлург». Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам»
Форвард «Салавата» Ремпал: «В Россия традиционный образ жизни, люди семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»