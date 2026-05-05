Российский нападающий «Вегаса» оценил свой победный гол в ворота «Анахайма»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв оценил свой победный гол в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Анахайм Дакс» (3:1, 1-0). За несколько секунд перед взятием ворот линейный арбитр отменил возможный проброс хоккеистов «Вегаса» из-за того, что Джек Айкел сумел навязать борьбу за шайбу защитнику «Дакс».

«Я просто попытался забросить шайбу вглубь площадки и увидел, как Джек на дальней стороне площадки включился в борьбу. На секунду мне показалось, что он опередил защитника, поэтому проброс и отменили. Джек просто немного надавил на него. Они потеряли шайбу, и Дорофеев сделал мне отличную передачу», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

