Нападающий «Салавата Юлаева» поделился мыслями о нахождении в России

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился мыслями от нахождения в России.

Канадец провел второй сезон в составе уфимского клуба.

– Я разговаривал с Броссо, и он описал «Салават» как одну большую семью и сказал, что чувствует себя в Уфе как дома. А что ты думаешь о команде и городе?

– Мне здесь очень нравится. Это особенное место для меня. Мне очень нравятся мои одноклубники, тренеры, город.

Ко мне все относятся очень хорошо. Я получаю удовольствие, ежедневно выходя на лед, работая. Особенное место для меня.

– Как тебе жизнь в России?

– Здесь здорово. Мне нравится местная культура. В Россия очень традиционный образ жизни, люди на самом деле дорожат своими семьями. Это очень приятно видеть.

Я получаю удовольствие от жизни в России. Мне здесь хорошо, – сказал Шелдон Ремпал.