Нападающий «Салавата Юлаева» поделился мыслями о нахождении в России

Форвард «Салавата» Ремпал: «В Россия традиционный образ жизни, люди семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился мыслями от нахождения в России.
Канадец провел второй сезон в составе уфимского клуба.
– Я разговаривал с Броссо, и он описал «Салават» как одну большую семью и сказал, что чувствует себя в Уфе как дома. А что ты думаешь о команде и городе?
– Мне здесь очень нравится. Это особенное место для меня. Мне очень нравятся мои одноклубники, тренеры, город.
Ко мне все относятся очень хорошо. Я получаю удовольствие, ежедневно выходя на лед, работая. Особенное место для меня.
– Как тебе жизнь в России?
– Здесь здорово. Мне нравится местная культура. В Россия очень традиционный образ жизни, люди на самом деле дорожат своими семьями. Это очень приятно видеть.
Я получаю удовольствие от жизни в России. Мне здесь хорошо, – сказал Шелдон Ремпал.
