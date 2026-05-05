Экс-тренер Рябыкин: прессе удалось съесть «Металлург»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

– Вот тут без сюрпризов и без большой борьбы. Как и говорил, «Ак Барс» лучше готов к плей-офф, тогда как «Металлург» толком и не собрался на серию.

– Почему?

– У «Металлурга» было слишком много отвлекающих факторов.

Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам. В общем-то прессе удалось «Металлург» съесть.

А «Ак Барс», не имея такого глубокого состава, как «Металлург», был предельно сконцентрирован и прибавлял от игры к игре. Вообще и Минск, и Магнитогорск «Ак Барс» словно бы не заметил.

Как ни странно, самая тяжелая серия у него была в первом раунде – с «Трактором», который по игре Казани не уступил, а в каких-то моментах даже доминировал.

«Ак Барс» прошел Челябинск на тоненького – а потом раскатился.

– Кто у «Ак Барса» герой?

– В прессе мало говорят о главном тренере Казани Анваре Гатиятулине. Да он и сам не любит внимания к своей персоне, всегда держится в тени, но это идет на пользу его команде.

В финале будет интересно посмотреть на «Ак Барс». Особенно на фоне выжатого соперника, кто бы им ни стал – Омск или Ярославль, – сказал Дмитрий Рябыкин.