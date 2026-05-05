Нападающий КХЛ рассказал, почему подписал контракт с «Вашингтоном»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», потому что надеялся получить там возможность проявить себя.

— Вернёмся к началу сезона или даже к межсезонью. Ты решил попробовать свои силы в НХЛ и подписал контракт с «Вашингтоном». Почему выбрал именно «Кэпиталз»?

— Я просто подумал, что это будет мой лучший шанс попасть в команду НХЛ, что в «Вашингтоне» получу возможность проявить себя. Но после тренировочного лагеря стало понятно, что ничего не выйдет. Тогда я подумал, что лучшим решением будет вернуться в «Салават». Вот так всё и происходило, — сказал Ремпал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В июле 2025 года форвард подписал однолетний двусторонний контракт с «Вашингтоном». 23 октября 2025 года «столичные» выставили Ремпала на драфт отказов.