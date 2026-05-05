Журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что у «Локомотива» и «Авангарда» возникли проблемы с вылетом из Омска.

© Sports.ru

6 мая в Ярославле пройдет 7-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

4 мая полеты в аэропорту «Туношна» были временно приостановлены. Сегодня в 12:45 по московскому времени Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.