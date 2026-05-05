Экс-тренер сборной России: Овечкину не стоит возвращаться в КХЛ

Владимир Крикунов: «Самая надоедливая хоккейная тема называется «когда вернется Овечкин в КХЛ». Я считаю, ему не стоит возвращаться, пусть закончит в НХЛ звездой»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину не стоит возвращаться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Самая надоедливая и заезженная хоккейная тема называется «Когда вернется Овечкин в КХЛ». Это самая частая новость в СМИ за последний год, но я понимаю, что писать же надо о чем-то. Я считаю, ему не стоит возвращаться в КХЛ. Овечкин – звезда. Он всем все доказал, пусть закончит в НХЛ звездой. А все продолжают дискутировать на эту тему. Все ждут и 11 шайб, которых не хватает до Гретцки с учетом плей-офф, но ему хватит и этих рекордов. Может быть, он захочет все побить-перебить, но самое главное – здоровье. У ребят, которые играют до 40 лет, уже кости начинают страдать. Но у Сашки здоровье позволяет. Не вижу смысла ему сюда приезжать. Он звезда. И звездой надо закончить», – сказал Крикунов.
