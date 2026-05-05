Агент Бабаев высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом»

Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
За 33 секунды до конца третьего периода омичи вели в 2 шайбы, но дубль форварда Максима Шалунова перевел матч в овертайм.
«Что касается серии, то хоккей напряженный, но не самый интересный. Мы видим, как достаточно просто играет «Авангард»: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться. «Локомотив» пытается играть чуть по-другому. Команды Хартли всегда в атаке играли нормально и интересно. Это не самый смотрибельный хоккей, хотя по напряжению, конечно, сумасшедший. Понятно, что никто не верил, что в последние минуты «Локомотив» сможет отыграться, тем более когда за 33 секунды было 2:0. Я ждал, думал, Шалунов точно забьет один гол. Но никак не мог подумать, что их будет два! Радулов сделал очень большую работу, Макс со своим броском просто поставил завершающую точку. И в овертайме ярославцы тоже хорошо сыграли. Шалунов отдал пас на Рафикова, такая магия чисел – 78 на 87. Не знаю, что ждать от седьмой игры. Перед этой игрой говорил, что у «Локомотива» нет пути назад, они должны выиграть. Если они победят, то они выиграют серию. Все в их руках. Сейчас у них эмоциональный подъем, предыдущую домашнюю игру забрали со счетом 4:0. Будем ждать интересный матч. Может, он не будет зрелищным, но захватывающим уж точно. Седьмой матч всегда интересен – это кульминация всей серии», – сказал Бабаев.
Шелдон Ремпал: «Овечкин – легенда. Для меня было честью делить с ним лед, это был крутой опыт. Он знал, что я приехал в «Вашингтон» из КХЛ, гордился, что я играл в лиге. Алекс очень уважает Россию»
Соболенко о недовольстве призовыми: «В какой-то момент мы начнем бойкотировать турниры – это будет единственным способом борьбы за наши права»
Орлов о мнении, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»: «Вспомните, сколько очков они отобрали! Матч будет принципиальным»
Шелдон Ремпал: «Овечкин – легенда. Для меня было честью делить с ним лед, это был крутой опыт. Он знал, что я приехал в «Вашингтон» из КХЛ, гордился, что я играл в лиге. Алекс очень уважает Россию»
Соболенко о недовольстве призовыми: «В какой-то момент мы начнем бойкотировать турниры – это будет единственным способом борьбы за наши права»
Орлов о мнении, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»: «Вспомните, сколько очков они отобрали! Матч будет принципиальным»